В книге 10 сказок рассказов на 35 больше чем сказок и в 5 раз больше чем стихов значит в книге меньше всего сказок
Математика
В книге 10 сказок рассказов на 35 больше чем сказок и в 5 раз больше чем стихов значит в книге меньше всего сказок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 действие 10 плюс 35 будет 45 2 дейсвие 10умножить на 5 будет 50
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