В книге 10 сказок рассказов на 35 больше чем сказок и в 5 раз больше чем стихов значит в книге меньше всего сказок

Математика

В книге 10 сказок рассказов на 35 больше чем сказок и в 5 раз больше чем стихов значит в книге меньше всего сказок

Автор: Гость