Подчеркните грамматические основы, укажите виды cказуемых

Гость: Гость:

Задание 1 1. Погода тиха и молчалива(составное именное сказуемое). 2. Пришвин знал(простое глагольное), он мог беседовать(составное глагольное). 3. Октябрь называется(простое глагольное). 4. Чист и свеж был воздух(составное именное). 5. Можно судить(составное глагольное). 6. Звёзды стали блекнуть(сост. глагол.) и исчезли(прост. гл.). 7. Я не помню(прост. гл.). 8. Зарница видна(сост. имен.), пшеница стала гнуться(сост. имен.). 9. Мы решили встретиться(сост. гл.). 10. Дружба - вода(сост. имен.). Задание 2 1. Сентябрь был сухим и солнечным(сост. имен.). 2. Вернулись денёчки(прост. гл.). 3. Сосны стояли(прост. гл.). 4. Хвоя источала(прост. гл.), стволы казались(прост. гл.). 5. Голоса были слышны(сост. имен.). 6. Земля бордовела(прост. гл.). 7. Тайка казалась(прост. гл.), осень прошлась(прост. гл.). 8. Ощущались прозрачность и грусть(прост. гл.). 9. Было светло и тихо(сост. имен.).