Помогите! Приведите примеры растений: с черешковыми листьями,с сидячими листьям??,с яйцевидными листьями,с овальными листьями,с почковидными листьями,с сердцевидными листьями,с простыми листьями,с непарноперестыми листьями,с п...

Биология

Помогите! Приведите примеры растений: с черешковыми листьями,с сидячими листьям??,с яйцевидными листьями,с овальными листьями,с почковидными листьями,с сердцевидными листьями,с простыми листьями,с непарноперестыми листьями,с парноперестыми листьями,с сетчатыми листьями,с паралельными листьями,с дуговыми листьями,с очерёдными листьями,с супротивныйми листьями и мутовчатыми листьями. Огромное спасибо.

Автор: Гость