Помогите! Приведите примеры растений: с черешковыми листьями,с сидячими листьям??,с яйцевидными листьями,с овальными листьями,с почковидными листьями,с сердцевидными листьями,с простыми листьями,с непарноперестыми листьями,с п...

Биология
Помогите! Приведите примеры растений: с черешковыми листьями,с сидячими листьям??,с яйцевидными листьями,с овальными листьями,с почковидными листьями,с сердцевидными листьями,с простыми листьями,с непарноперестыми листьями,с парноперестыми листьями,с сетчатыми листьями,с паралельными листьями,с дуговыми листьями,с очерёдными листьями,с супротивныйми листьями и мутовчатыми листьями. Огромное спасибо.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Черешковые листья: берёза, тополь сидячие листья: традисканция яйцевидные листья: бук, граб  овальные листья: скумпия почковидные листья: астрагал аксайский сердцевидные листья: липа простые листья: берёза, яблоня непарноперистые листья: рябина, шиповник парноперистые листья: акация сетчатое жилкование листьев: тыква, бегония параллельное жилкование листьев: пшеница, рожь дуговое жилкование листьев: подорожник очерёдные листья: падуб американский  супротивные листья: диервилла сидячелистная мутовчатые листья: жирянка
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