Найдите сумму двух девятеричных чисел 2854,63258 и 8745,3775.
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Найдите сумму двух девятеричных чисел 2854,63258 и 8745,3775.
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Вот ответ: 11600,01008
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