M=150 кг, F= 230н, Найти g
Физика
M=150 кг, F= 230н, Найти g
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=mg g=F\m g= 230\150 = 1,53 (примерно)
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