Решите Задачу: За 7 часов автомобиль приехал 385 км. Какой путь он проедет за 11 часо??, двигаясь с той же скоростью? Решите Задачу: Мотоцикл ехал 8 часов со скоростью 56 кмlч . С какой скоростью он должен ехать, чтобы на то...

Математика

Решите Задачу: За 7 часов автомобиль приехал 385 км. Какой путь он проедет за 11 часо??, двигаясь с той же скоростью? Решите Задачу: Мотоцикл ехал 8 часов со скоростью 56 кмlч . С какой скоростью он должен ехать, чтобы на то же расстояние потребовалось 7 часов? Разложите Данные числа на разрядные единицы и запишите разряд, в котором находится 7. [ 2 703 400; 4 372 ] [ 12 507; 74 000 805 ] Запишите решение задачи в виде числового выражения и найдите его значение. [ Оля собрала 14 ромашек, а Катя] [ Костя съел 8 конфет, а Борис ] [ В два раза меньше. Сколько все-] [ на 3 конфеты больше. Сколько ] [ го ромашек собрали девочки? ] [ всего конфет съели мальчики? ]

Автор: Гость