Ответ 3,но , не понимаю почему. Как это решать? Только максимально подробно

Физика
Ответ 3,но , не понимаю почему. Как это решать? Только максимально подробно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если поршень покоится, то давление, оказываемое жидкостью на него, эквивалентно давлению, которое оказывает поршень на жидкость т.е. достаточно найти давление поршня. для этого берем вертикальную компоненту силы F. сила давления поршня на жидкость складывается из его силы тяжести mg и вертикальной компоненты силы F P = (F sinα + mg)/S = (100 + 10)/(2*10^(-2)) = 5500 H
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