Творчество бунина следует отнести к литературному направлению a)символизм b)романтизм c)сентиментализм d)реализм

Литература
Творчество бунина следует отнести к литературному направлению a)символизм b)романтизм c)сентиментализм d)реализм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Творчество Бунина - это романтизм
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