Известно,что а больше 0 .Значение каких выражений будут верными? а) -8а б) а+10 в) а/7(дробь) г)-6/а(дробь)
Математика
Известно,что а больше 0 .Значение каких выражений будут верными? а) -8а б) а+10 в) а/7(дробь) г)-6/а(дробь)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: б), в), так как они положительные и в ответе а будет больше 0.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Первое рыбачье судно было в море пятеро суток и десять часов, а второе судно было в море четверо суток и шестнадцать часов. На сколько часов мень...
Литература
Творчество бунина следует отнести к литературному направлению a)символизм b)романтизм c)сентиментализм d)реализм
Физика
СРОЧНО!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!! Какую силу надо приложить к телу массой 500г, чтобы оно двига??ось с ускорением 12м/с^2
Математика
В книге 10 сказок рассказов на 35 больше чем сказок и в 5 раз больше чем стихов значит в книге меньше всего сказок
Английский язык