помогите пожалуйста ответьте на вопросы по тексту те на вопросы по тексту
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помогите пожалуйста ответьте на вопросы по тексту те на вопросы по тексту
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