помогите пожалуйста ответьте на вопросы по тексту те на вопросы по тексту

Русский язык
помогите пожалуйста ответьте на вопросы по тексту те на вопросы по тексту
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эгоистка 3 этот ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Телефонная проволока длиной 13м протянута от телефонного столб, где она прикрепле??а на высоте 10м от поверхности земли, к дому, где ее прикрепили ...
Ответить
Математика
Известно,что а больше 0 .Значение каких выражений будут верными? а) -8а б) а+10 в) а/7(дробь) г)-6/а(дробь)
Ответить
Математика
Первое рыбачье судно было в море пятеро суток и десять часов, а второе судно было в море четверо суток и шестнадцать часов. На сколько часов мень...
Ответить
Литература
Творчество бунина следует отнести к литературному направлению a)символизм b)романтизм c)сентиментализм d)реализм
Ответить
Физика
СРОЧНО!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!! Какую силу надо приложить к телу массой 500г, чтобы оно двига??ось с ускорением 12м/с^2
Ответить