Телефонная проволока длиной 13м протянута от телефонного столб, где она прикрепле??а на высоте 10м от поверхности земли, к дому, где ее прикрепили на высоте 22 м. Найдите расстояние между домом и столбом, предполагая, что прово...
Математика
Телефонная проволока длиной 13м протянута от телефонного столб, где она прикрепле??а на высоте 10м от поверхности земли, к дому, где ее прикрепили на высоте 22 м. Найдите расстояние между домом и столбом, предполагая, что проволока не провиснет. Если можно с объяснением и чертежом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MA - столб, NB - дом (см. рис.). Расстояние от столба до дома - AC. Проволока - AB. В треугольнике ABC BC = NB-MA = 22-10 = 12 м. По теореме Пифагора
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