Телефонная проволока длиной 13м протянута от телефонного столб, где она прикрепле??а на высоте 10м от поверхности земли, к дому, где ее прикрепили на высоте 22 м. Найдите расстояние между домом и столбом, предполагая, что прово...

Математика

Телефонная проволока длиной 13м протянута от телефонного столб, где она прикрепле??а на высоте 10м от поверхности земли, к дому, где ее прикрепили на высоте 22 м. Найдите расстояние между домом и столбом, предполагая, что проволока не провиснет. Если можно с объяснением и чертежом.

Автор: Гость