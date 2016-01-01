Перед тобой названия растений:морковь,ель,подорожник,крыжовник,клён,горох,яблоня,бересклет. Травянистые растения: Кустарники: Деревья:
Окружающий мир
Перед тобой названия растений:морковь,ель,подорожник,крыжовник,клён,горох,яблоня,бересклет. Травянистые растения: Кустарники: Деревья:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кустарники- шиповник, малина, смородина, бересклет Деревья- сосна, клён, дуб, осина, берёза, ель
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