Проскланкние существительные: посёлок
Русский язык
Проскланкние существительные: посёлок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п посёлок Р.п пасёлка Дп посёлку В.п посёлок Т.п посёлком П.п о посёлке
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