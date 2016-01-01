Проскланкние существительные: посёлок

Русский язык
Проскланкние существительные: посёлок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п посёлок Р.п пасёлка Дп посёлку В.п посёлок Т.п посёлком П.п о посёлке
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