16/8 со знаменателем 200, 7/10 со знам 100

Математика
16/8 со знаменателем 200, 7/10 со знам 100
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16/8 = 2 = 400/200 7/10 = 70/100
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