Расстояние между пунктами а и б,находящимся на одной прямой,ровно 500000 м.Какова расстояние между пунктами,каждый из каторых прошёл из пунктов а и б по 700 м в противоположных направлениях?
Математика
Расстояние между пунктами а и б,находящимся на одной прямой,ровно 500000 м.Какова расстояние между пунктами,каждый из каторых прошёл из пунктов а и б по 700 м в противоположных направлениях?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
500000 м =500 км для удобства чтения цифр. Так как от пункта а и б отошли в противоположных направлениях по 700 метров, то расстояние увеличилось на 2*700=1400 метров=1, 4 километра. Теперь расстояние равно 500+1,4=501,4 километра=501400 метров.Ответ: 501400 метров.
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