Расстояние между пунктами а и б,находящимся на одной прямой,ровно 500000 м.Какова расстояние между пунктами,каждый из каторых прошёл из пунктов а и б по 700 м в противоположных направлениях?

Математика

Расстояние между пунктами а и б,находящимся на одной прямой,ровно 500000 м.Какова расстояние между пунктами,каждый из каторых прошёл из пунктов а и б по 700 м в противоположных направлениях?

Автор: Гость