Напишите 5 крылатых выражений из Басен Крылова с их значением

Литература
Напишите 5 крылатых выражений из Басен Крылова с их значением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)А вы ,друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь.(О плохо работающем коллективе,в котором дело не идет на лад потому,что отсутствует единство ) 2)Орлам случается и ниже кур спускаться(Даже самая благородная птица ,как орел ,может поплатиться за свои поступки) 3)Запели молодые :кто в лес,кто по дрова(вразнобой) 4)Как белка в колесе(Был очень занятым) 5)Полают да отстанут .(Завистники на что не взглянут ,подымут вечно лай.) 
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