Напишите 5 крылатых выражений из Басен Крылова с их значением

Гость: Гость:

1)А вы ,друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь.(О плохо работающем коллективе,в котором дело не идет на лад потому,что отсутствует единство ) 2)Орлам случается и ниже кур спускаться(Даже самая благородная птица ,как орел ,может поплатиться за свои поступки) 3)Запели молодые :кто в лес,кто по дрова(вразнобой) 4)Как белка в колесе(Был очень занятым) 5)Полают да отстанут .(Завистники на что не взглянут ,подымут вечно лай.)