Синонимы к словам:жара,ложь,смельчак,мрак,близко,смеяться.
Русский язык
Синонимы к словам:жара,ложь,смельчак,мрак,близко,смеяться.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
жара-зной ложь-враньё смельчак-храбрец мрак-тьма близко-рядом смеяться-хохотать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Коля пошел гулять.Выйдя из дома , он сначала прошел 600 метров на запад,затем 200 метр??в на север, потом 300метров на восток и еще 200 метров на ю...
История
Ребят срочно! Мне завтро нужно принести доклад по истории тема Древний Египет 5 кл??сс Напишите пожалуйста! Зарание большущие спасибо!))
География
Многие страны мира находятся в сейсмоопасных районах для этих стран особенно важ??о прогнозирование землетрясений и сейсмостойкое строительство На ...
Биология
Таблица1 Ткани: строение функции где в организме находятся 1. Поперечнополосата??: ? ? ? 2. Гладкая мышечная: ? ? ? 3. Соединительная: ? ? ...