Синонимы к словам:жара,ложь,смельчак,мрак,близко,смеяться.

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Синонимы к словам:жара,ложь,смельчак,мрак,близко,смеяться.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
жара-зной ложь-враньё смельчак-храбрец мрак-тьма близко-рядом смеяться-хохотать
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