Таблица1 Ткани: строение функции где в организме находятся 1. Поперечнополосата??: ? ? ? 2. Гладкая мышечная: ? ? ? 3. Соединительная: ? ? ? 4. Эпителиальная: ? ? ? 5. Нервная: ? ? ?

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4 эпителиальная образуют поверхностные слои кожи ,слизистых оболочки внутренних органов(пищеварительного тракта,дыхательного и мочевыводящих путей) 2 гладкая мышечная находится в стенках внутренних органов кровеносных и лимфатических сосудов протоков желез.1 поперечно-полосатая образует скелетные мышцы прикрепленные к костям скелета.5 нервная ткань образует органы нервной системы. в ней различают основные нервные клетки- нейроны и вспомогательные -клетки нейроглии .нейроглия выполняет опорную защитную и питательную функцию.