Из какого языка было заимствовано слово экскурсия?

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ЭКСКУРСИЯ На латыни cursus - путь, ход». А ex- приставка, имеющая то же значение, что и наша вы-. Следовательно, экскурсия - это выход: в музей, например, или на природу. От этой же латинской основы произошло слово экскурс. Оно тоже означает выход - но не в музей, а за пределы основной темы разговора, отступление от нее для освещения побочного вопроса.