Запишите 4-5 примеров профессионализмов из ваших учебников по физике (математике,географии,истории и т.д). Почему они используются в текстах учебников?

Русский язык
Запишите 4-5 примеров профессионализмов из ваших учебников по физике (математике,географии,истории и т.д). Почему они используются в текстах учебников?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Математика:задача,пример,умножение,деление                                                       Русский язык:подлежащее,лексика,диктант,фонетический разбор                           Литература:эпитет,олицетворение,стихотворение,метафора                                       История:франки,крестьяне,император,царь                                             Биология:клетка,кислород,углекислый газ,азот,кальций                                     География:глобус,карта,планета,атмосфера                                                     Обществознание:духовная сфера,политика,человек,экономическая сфера.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ПРОЧИТАЙТЕ.ЗАПИШИТЕ ПАДЕЖНЫЕ ВОПРОСЫ И ДАННЫЕ СЛОВОСОЧИТАНИЯ В УКАЗАННЫХ ПАДЕЖА??.ВЕСЁЛЫЕ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ.ПУШИСТЫЕ РЫЖИЕ КОТЯТА. Р.П....... В.П. КА...
Ответить
Биология
Где располагается гипофиз? Почему его называют главной железой?
Ответить
Математика
Мастер за 3 дня изготовил 184 деталей первый день он изготовил в 2 раза больше деталей чем второй день и на 9 деталей меньше чем в 3 Сколько детале...
Ответить
Математика
В школе x учеников , в другой школе 2x , а вместе их 350 , сколько учеников в каждой школе?
Ответить
Математика
Выполните укругления до указоного разряда до сотен 2575; 86 039
Ответить