Запишите 4-5 примеров профессионализмов из ваших учебников по физике (математике,географии,истории и т.д). Почему они используются в текстах учебников?
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Запишите 4-5 примеров профессионализмов из ваших учебников по физике (математике,географии,истории и т.д). Почему они используются в текстах учебников?
Ответ(ы) на вопрос:
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Математика:задача,пример,умножение,деление Русский язык:подлежащее,лексика,диктант,фонетический разбор Литература:эпитет,олицетворение,стихотворение,метафора История:франки,крестьяне,император,царь Биология:клетка,кислород,углекислый газ,азот,кальций География:глобус,карта,планета,атмосфера Обществознание:духовная сфера,политика,человек,экономическая сфера.
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