Запишите 4-5 примеров профессионализмов из ваших учебников по физике (математике,географии,истории и т.д). Почему они используются в текстах учебников?

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Запишите 4-5 примеров профессионализмов из ваших учебников по физике (математике,географии,истории и т.д). Почему они используются в текстах учебников?

Автор: Гость