Где располагается гипофиз? Почему его называют главной железой?

Гость: Гость:

Гипофиз - расположенный под основанием мозга в особой выемке черепа-турецком седле и связанный с мозгом тонкой ножкой.потому что гипофиз вырабатывает гормоны,которые ,попадают в кровь,достигают других желез и управляют их работой.