Где располагается гипофиз? Почему его называют главной железой?
Биология
Где располагается гипофиз? Почему его называют главной железой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гипофиз - расположенный под основанием мозга в особой выемке черепа-турецком седле и связанный с мозгом тонкой ножкой.потому что гипофиз вырабатывает гормоны,которые ,попадают в кровь,достигают других желез и управляют их работой.
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