ПРОЧИТАЙТЕ.ЗАПИШИТЕ ПАДЕЖНЫЕ ВОПРОСЫ И ДАННЫЕ СЛОВОСОЧИТАНИЯ В УКАЗАННЫХ ПАДЕЖА??.ВЕСЁЛЫЕ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ.ПУШИСТЫЕ РЫЖИЕ КОТЯТА. Р.П....... В.П. КАКИЕ?КАКИХ? П.П.... ..... РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 4 КЛАССр
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ПРОЧИТАЙТЕ.ЗАПИШИТЕ ПАДЕЖНЫЕ ВОПРОСЫ И ДАННЫЕ СЛОВОСОЧИТАНИЯ В УКАЗАННЫХ ПАДЕЖА??.ВЕСЁЛЫЕ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ.ПУШИСТЫЕ РЫЖИЕ КОТЯТА. Р.П....... В.П. КАКИЕ?КАКИХ? П.П.... ..... РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 4 КЛАССр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.П Что?Кто?Высёлые зимние каникулы,пушистые рыжие котята Р.Пкого чего ?весёлых зимних каникул пушистых рыжих котят Д.Пчему кому? К весёлым зимним каникулам к пушистым рыжим котятам В.п кого?что? весёлые зимние каникулы пушистых рыжих котят Т.п кем чем? весёлыми зимними котятами пушистыми рыжими котятами П.п о ком ? о чём? о весёлых зимних каникулах,о пушистых рыжих котятах Простите за ошибки
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