Чему равны координаты вектора а=i-3j
Математика
Чему равны координаты вектора а=i-3j
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты неправильно вопрос задал но вроде ответ a{1;-3}
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Площа прямокутника дорівнює 288 а його периметр 72 чому дорівнює довжини сторін цьо??о прямокутника помогите очень прошу срочно
Русский язык
Запишите 4-5 примеров профессионализмов из ваших учебников по физике (математике,географии,истории и т.д). Почему они используются в текстах учебни...