Чему равны координаты вектора а=i-3j

Математика
Чему равны координаты вектора а=i-3j
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Гость:
 Ты неправильно вопрос задал но вроде ответ a{1;-3}
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