Помогите с заданием 63 2)
Русский язык
Помогите с заданием 63 2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Им.п. (что?) Библиотека, каталог, тетрадь Род. п. (чего?) Библиотеки, каталога, тетради Дат. п. (чему?) Библиотеки, каталогу, тетради Вин.п. (что?) Библиотеку, каталог, тетрадь Тв. п. (чем?) Библиотекой, каталогом, тетрадью Пр. п. (о чём?) О библиотеке, о каталоге, о тетради Мн. ч. Им. п. (что?) Библиотеки, каталоги, тетради Род. п. (чего?) Библиотек, каталогов, тетрадей Дат. п. (чему?) Библиотекам, каталогам, тетрадям Вин. п. (что?) Библиотеки, каталоги, тетради Тв. п. (чем?) Библиотеками, каталогами, тетрадями пр. п. ( о чём?) О библиотеках, о каталогах, о тетрадях. катало́ге катало́гах
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