Срочно , кто решит ,оставляйте киви кошелёк 50 кину,задача 4

Гость: Гость:

У Насти утвержд a=b=c неверное тк если они равны, то у Антона оба утверждения неверны, значит у Насти верно что числа простые. Если наименьшее число равно 5, например а=5 то у Антона утверждение что произв=56 неверно, тк при умножении на 5 на конце произведения 0 или 5. значит верное утверждение у Антона а+b+c=34 Напишем простые числа : 2, 5,7,11,13,17,19 проверим это утверждение подбором разложив 34 на простые числа 2+13+19 проверим утверждение Бориса ab+bc+ac=311 26+247+38=311 значит это числа 2, 13,19