Многие страны мира находятся в сейсмоопасных районах для этих стран особенно важ??о прогнозирование землетрясений и сейсмостойкое строительство На территории какой из перечисленных стран разрушительные землетрясения наиболее ве...

География
Многие страны мира находятся в сейсмоопасных районах для этих стран особенно важ??о прогнозирование землетрясений и сейсмостойкое строительство На территории какой из перечисленных стран разрушительные землетрясения наиболее вероятны
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не вижу где перечислены страны , но Япония , Филиппины, Индонезия , Сахалин , Камчатка , Курилы для них характерны землетрясения
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