Многие страны мира находятся в сейсмоопасных районах для этих стран особенно важ??о прогнозирование землетрясений и сейсмостойкое строительство На территории какой из перечисленных стран разрушительные землетрясения наиболее ве...
География
Многие страны мира находятся в сейсмоопасных районах для этих стран особенно важ??о прогнозирование землетрясений и сейсмостойкое строительство На территории какой из перечисленных стран разрушительные землетрясения наиболее вероятны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не вижу где перечислены страны , но Япония , Филиппины, Индонезия , Сахалин , Камчатка , Курилы для них характерны землетрясения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Таблица1 Ткани: строение функции где в организме находятся 1. Поперечнополосата??: ? ? ? 2. Гладкая мышечная: ? ? ? 3. Соединительная: ? ? ...
Литература
Математика
Русский язык