Ребят срочно! Мне завтро нужно принести доклад по истории тема Древний Египет 5 кл??сс Напишите пожалуйста! Зарание большущие спасибо!))

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Как все начиналось Египетские Пирамиды – одно из семи чудес Света. Чудеса Света в большинстве своем не сохранились до сегодняшнего дня. Исключение составляют Египетские Пирамиды. Пять тысяч человек – архитекторов, каменотесов и художников, начали думать о строительстве, когда Хеопс был еще совсем мальчиком. Для царя решили возвести самую большую в мире пирамиду. А чтобы такая громадина не провалилась под землю, для нее нашли подходящее место в каменистой пустыне. Тут и начали подготовительные работы, которые продлились целых десять лет. Сначала построили крепкое основание и дорогу, по которой сюда нужно было доставить каменные глыбы весом по три тонны. Таких «кирпичиков» нужно было ровно 2 300 000! Сто тысяч рабочих в течении двадцати лет таскали на себе их по каменоломни по дороге, а затем поднимали все выше и выше, пока пирамида не была закончена. Укладывали глыбы так ловко, что между ними нет ни малейшей щели, куда можно было бы просунуть хотя бы иголку. Строительство пирамиды! Сначала укладываются камни в основу строения. Затем блоки, предназначенные для второй террасы, поднимают вверх при помощи устройств, представляющих собой короткие деревянные рычаги. Когда строители достигали вершины, они продолжали строительство – вниз, добавляя недостающие «кубики». Именно такой процесс описывает Геродот.