— ` . ‚ 16 девочек Это _ ’ а . 08. Сколько всего де } и доросло 60 кустов настурции ` 1 Сколько всего кус } ’ › л воды что в 4 раза больше л › ' ‘ насколько всего литров воды -. ` ‚ ; щ планам 25 Уток что в в раз « - всего птиц...

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982) По условию, девочек в 2 раза больше, чем мальчиков. Девочек 16. Из этого : 16:2=х х=8 - мальчиков участвовало 16+8=24 - всего детей участвовало Ответ : 24 ребёнка. 983) По условию, на клумбе росло 60 кустов настурций, а это в 3 раза больше, чем бархаток. Из этого 60:3=х х=20 (кустов) - бархаток росло на клумбе 20+60=80 (кустов) - всего цветов росло на клумбе Ответ: всего росло 80 цветов 984) Аналогично вышенаписанным задачам : 8:4=х х=2 (л) - воды в кастрюле 2+8=10 (л) - воды в кастрюле и в ведре Ответ : всего 10 литров 985) Аналогично вышенаписанным задачам : 25*5=х х=125 (гусей) - плавало в озере 25+125=150 (птиц) - всего плавало в озере Ответ : всего плавало 150 птиц