16.Подумайте! 1) Переделайте повествовательное предложение Рамиз ходил вчера с то??арищами купаться на море в вопросительное. Сколько вариантов ответов может быть на этот вопрос в зависимости от логического ударения? Как при э...

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16.Подумайте! 1) Переделайте повествовательное предложение Рамиз ходил вчера с то??арищами купаться на море в вопросительное. Сколько вариантов ответов может быть на этот вопрос в зависимости от логического ударения? Как при этом изменится порядок слов в ответах? 2) Изменится ли смысл предложения Моя сестра работает // и учится в университете, если сделать паузу? 17.Определите, в каких предложениях есть инверсия и запишите их. 1) Сметливость его и тонкость чутья меня поразили. (А. Пушкин) 2) Тяжёлая и сильная рыба бросилась в кучу под берег. (К. Паустовский) 3) Вдруг послышался треск сучьев и чьё-то прерывистое дыхание. (В. Арсеньев) 4) Чуден Днепр при тихой погоде... (Н.Гоголь)

Автор: Гость