16.Подумайте! 1) Переделайте повествовательное предложение Рамиз ходил вчера с то??арищами купаться на море в вопросительное. Сколько вариантов ответов может быть на этот вопрос в зависимости от логического ударения? Как при э...
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16.Подумайте! 1) Переделайте повествовательное предложение Рамиз ходил вчера с то??арищами купаться на море в вопросительное. Сколько вариантов ответов может быть на этот вопрос в зависимости от логического ударения? Как при этом изменится порядок слов в ответах? 2) Изменится ли смысл предложения Моя сестра работает // и учится в университете, если сделать паузу? 17.Определите, в каких предложениях есть инверсия и запишите их. 1) Сметливость его и тонкость чутья меня поразили. (А. Пушкин) 2) Тяжёлая и сильная рыба бросилась в кучу под берег. (К. Паустовский) 3) Вдруг послышался треск сучьев и чьё-то прерывистое дыхание. (В. Арсеньев) 4) Чуден Днепр при тихой погоде... (Н.Гоголь)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)`Рамиз ходил вчера с товарищами купаться на море? Логическое ударен е на "Рамиз". Рамиз `ходил вчера с товарищами купаться на море? Рамиз ходил `вчера с товарищами купаться на море? Рамиз ходил вчера `с товарищами купаться на море? Рамиз ходил вчера с товаришами `купаться на море? Рамиз ходил вчера с товарищами купаться `на море? Как бы выделяется то слово с логическим ударением. 6 ответов на этот вопрос. Если полные положительные ответы , то порядок слов не изменится.2) Смысл изменится, т.к. без паузы смысл заключается в том, что сестра учится в университете и работает там же. С паузой - сестра учится в университете, но работает в другом месте.
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