16 слов на орфогрмму о е после шипящих
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16 слов на орфогрмму о е после шипящих
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Ещё чёрствый чёрный пчёлы транажёр жёлтый волчонок кипячоный обжора мажорный копчёный крыжовник дешлвый стажёр
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