Номер 328,332,333 ***_"$$+amp;@4% плиз пожалуйста
Математика
Номер 328,332,333 ***_"$$+amp;@4% плиз пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№328 а) 575:23+15*34=25+510=535 б) (2884+1508):122-22= 4392:122-22=36-22=14 в)37*25-11*12=925-132=793 г) (237-182)*23-13=55*23-13=1265-13=1252 Всегда выполняем действие в скобках( если есть конечно) если нет то первыми будут выполняться умножение и деление далее сложение и вычитание
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