В октябре 1939 года Гитлер, разъясняя свой внешнеполитический курс, заявил: «Мои главные усилия были направлены на то, чтобы освободить наши отношения с Францией от всех следов злой воли и сделать их приемлемыми для обоих народ...
История
В октябре 1939 года Гитлер, разъясняя свой внешнеполитический курс, заявил: «Мои главные усилия были направлены на то, чтобы освободить наши отношения с Францией от всех следов злой воли и сделать их приемлемыми для обоих народов. У Германии нет никаких претензий к Франции. Я даже не буду касаться проблемы Эльзаса и Лотарингии. Я не раз высказывал Франции свои пожелания навсегда похоронить старую вражду и сблизить эти две нации, у каждой из которых столь славное прошлое. Не меньше усилий посвятил я достижению англо – германского взаимопонимания, более того установлению англо – германской дружбы». Как вы думаете, почему Франция и Великобритания не приняли предложения Гитлера прекратить войну, несмотря на то, что они отказались от активных боевых действий? Насколько искренен был Гитлер в своих утверждениях?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Франция и Великобритания не приняли предложение Гитлера по причине того, что ему нельзя было верить, они чувствовали и знали это. Несмотря на свои увещевания, Гитлер был агрессивно настроен на завоевание всего мира. Он совершенно не был искренен в своих утверждениях и целенаправленно шел к своей цели. Свидетельством этому является то, что, когда Германия напала на Польшу и началась Вторая мировая война, Франция и Великобритания еще наивно надеялись договориться с Гитлером путем переговоров. А в это самое время за их спиной Гитлер безжалостно громил Польшу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Какое из перечисленных веществ не является чистым веществом, а является смесью: в??да, воздух, соль, сахар.
Английский язык