В октябре 1939 года Гитлер, разъясняя свой внешнеполитический курс, заявил: «Мои главные усилия были направлены на то, чтобы освободить наши отношения с Францией от всех следов злой воли и сделать их приемлемыми для обоих народ...

История

В октябре 1939 года Гитлер, разъясняя свой внешнеполитический курс, заявил: «Мои главные усилия были направлены на то, чтобы освободить наши отношения с Францией от всех следов злой воли и сделать их приемлемыми для обоих народов. У Германии нет никаких претензий к Франции. Я даже не буду касаться проблемы Эльзаса и Лотарингии. Я не раз высказывал Франции свои пожелания навсегда похоронить старую вражду и сблизить эти две нации, у каждой из которых столь славное прошлое. Не меньше усилий посвятил я достижению англо – германского взаимопонимания, более того установлению англо – германской дружбы». Как вы думаете, почему Франция и Великобритания не приняли предложения Гитлера прекратить войну, несмотря на то, что они отказались от активных боевых действий? Насколько искренен был Гитлер в своих утверждениях?

Автор: Гость