Переведите пж 1 и второе

Гость: Гость:

Дорогой Борис Спасибо за приятное письмо Ты спрашивал меня как я выучил английский. Что ж после того как я провел неделю с моей английской семьей, я медленно начал понимать их английский немного лучше. Он очень отличается от того, который я учил в школе. Студенты моей группы из разных городов Великобритании, соответственно их диалекты также отличаются. Некоторые акценты довольно сильные и имеют свои собственные слова и интонацию. Я заметил, что им нравится говорить о языках и особенно о различных акцентах в разных частях Великобритании. Но не только сам язык отличается и удивляет. До того как я приехал в Англию, я думал, что большинство англичан едят рыбу и чипсы каждый день. Это совсем не так.Я чуть не сошел с ума, когда ощутил все нюансы типичной английской еды. Я увидел лондонский смог. Ты помнишь наш рассказ о нем.У нас не было идеи, что большей частью тонкий смог возник много лет назад, когда люди использовали печи в их домах. Но совет поговорить насчет погоды был очень полезен. Погода в Лондоне изменчивая.Кроме того, люди любят говорить об этом