Сочинение на тему "Школа будущего"

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Какой я представляю себе школу будущего Я думаю, школа будущего - это технически оснащенные классы, просторные, светлые, украшенные цветами коридоры, спортивный комплекс с тренажерным залом и бассейном, мастерские и лаборатории, а главное - творческий, умный, любящий детей и свою работу коллектив учителей-профессионалов. Получать знания в школе должно быть интересно и радостно. И далеко не все в такой школе зависит от компьютера, ведь компьютер - только средство. И еще: должен быть минимум обязательных предметов (особенно в старших классах) , а остальные - по интересам, для развития творческих способностей ребят. И все ребята в классе (а их не больше 15- 20 человек) - это дружный коллектив, в котором каждому комфортно и каждый чувствует свою "нужность" и может рассчитывать на помощь и поддержку. О таком классе и такой школе, наверное, мечтает каждый школьник. А еще, мне кажется, в школе будущего должно быть несколько компьютерных классов. И школьники, и их преподаватели легко и свободно общаются с компьютером. Проверить свои знания тут же после объяснения не составит никакого труда. Все так просто, и в то же время так увлекательно! На мой взгляд, все кабинеты надо выкрасить в светлые спокойные тона. А вот мы и в спортзале. Какой он огромный! Ученики и учителя могут позаниматься на модных тренажерах, поплавать в бассейне. После тренировок можно посетить душевые кабины. А зимой к нашим услугам – прокат лыж и коньков. Все для здорового образа жизни! Вот такой я представляю школу будущего. Будет ли она такой – я не знаю. К сожалению, это зависит не от нас.