Можно сделать лизуна из борной кислоты

Химия
Можно сделать лизуна из борной кислоты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
да  можно  сделать  лизуна

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