Найди в отрывке из Сказки о царе Салате А.Пушкина и выпишите слова ,которые нельзя разделить на части для переноса ...И послушалась волна: Тут же на берег она Бочку вынесла легонько И отхлынуоа тихонько. Мать с младенцем спасен...

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Найди в отрывке из Сказки о царе Салате А.Пушкина и выпишите слова ,которые нельзя разделить на части для переноса ...И послушалась волна: Тут же на берег она Бочку вынесла легонько И отхлынуоа тихонько. Мать с младенцем спасена землю чувствует она Выпишите по группам все имена существитеные и глаголы

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