(3000•3+2):10 помогите пожалуйста!!!
Математика
(3000•3+2):10 помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3000•3+2):10=900.2 Узнаём: 3000•3=9000+2=9002:10=900.2
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