Используя ВСЕ приведённые слова и словосочетания, составьте определение трёх экономических понятий. Вы можете изменять приведённые слова и словосочетания(по родам, числам, падежам). Запишите составленные Вами определения. 1. П...
Обществознание
Используя ВСЕ приведённые слова и словосочетания, составьте определение трёх экономических понятий. Вы можете изменять приведённые слова и словосочетания(по родам, числам, падежам). Запишите составленные Вами определения. 1. Полезная, заработок, граждан, деятельность, общественно, приносящая, им. 2. аппарат для выдачи наличных денег по дебетовой или кредитной карте. 3. Обязательные сборы, взимаемые государством с доходов или имущества юридических и физических лиц.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Занятость - общественно полезная деятельность граждан, приносящая им заработок. 2. Банкомат - аппарат для выдачи наличных денег по дебетовой или кредитной карте. 3. Налоги - обязательные сборы, взимаемые государством с доходов или имущества юридических и физических лиц.
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