Используя ВСЕ приведённые слова и словосочетания, составьте определение трёх экономических понятий. Вы можете изменять приведённые слова и словосочетания(по родам, числам, падежам). Запишите составленные Вами определения. 1. П...

Обществознание

Используя ВСЕ приведённые слова и словосочетания, составьте определение трёх экономических понятий. Вы можете изменять приведённые слова и словосочетания(по родам, числам, падежам). Запишите составленные Вами определения. 1. Полезная, заработок, граждан, деятельность, общественно, приносящая, им. 2. аппарат для выдачи наличных денег по дебетовой или кредитной карте. 3. Обязательные сборы, взимаемые государством с доходов или имущества юридических и физических лиц.

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