Расскажи о людях,которым в разных сказках помогают животные и растения?
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Расскажи о людях,которым в разных сказках помогают животные и растения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например, Иван Царевич и Серый Волк. Волк помогал Ивану Царевичу, по сюжету этой сказки даже была написана картина.
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