Помогите пожалуйста!!!!! Найдите периметр параллелограмма
Геометрия
Помогите пожалуйста!!!!! Найдите периметр параллелограмма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Kd=dc=cm dc=7 cm угол N=девяносто градусов тогда углы K и М по 45. в треугольнике KDA Угол D=девяносто К=45 тогда А=45 градусов. тогда КД=АД=7см. в итоге ДС и АД равны 7 см. Р=а*2+б*2. 7*2+7*2=28 . ответ :28 см.
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