16слов на орфограмму о е после шипящих
Русский язык
16слов на орфограмму о е после шипящих
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чёрствый, чёрный, пчёлы, тренажёр, волчонок, кипячёный, обжора , копчёный, дешёвый, лещовый, стажёр, ретушёр, корчевка, тушёнка, свинцовый , сокращённый
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