Дайте морфологическую характеристику слов: Групп, печь, три
Русский язык
Дайте морфологическую характеристику слов: Групп, печь, три
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма ПЕКУ Часть речи: Глагол личная форма Грамматика: Изъявительное наклонение, настоящее время, 1 лицо, единственное число, переходный, несовершенный вид
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