Прочитайте народную песенку.Вставьте в предложение пропущенные глаголы,а в слова пропущенные буквы. Вдоль реч_ньки л_бёдушка ________ Выше бер_ежка г_ловушку __________ Белым крылышком _________ На цветы в_дицу _______ СЛО...

Русский язык
Прочитайте народную песенку.Вставьте в предложение пропущенные глаголы,а в слова пропущенные буквы. Вдоль реч_ньки л_бёдушка ________ Выше бер_ежка г_ловушку __________ Белым крылышком _________ На цветы в_дицу _______ СЛОВА ДЛЯ СПРАВОК: Стряхивает,несёт,плывёт,помахивает.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вдоль реченьки лебедушка плывет Выше бережка головушку несет. Белым крылышком помахивает, на  цветы водицу стряхивает...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
40 баллов!! Нужна помощь с экстремумом, срочно!!
Ответить
Литература
СКОЛЬКО СТРАНИЦ В БЫЛИНЕ О САДКО???????ПОДСКАЖИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО
Ответить
Математика
234 пж помогите пжжждд
Ответить
Литература
Сделайте план к рассказу бабушка с малиной
Ответить
Математика
Подставь в окошко по порядку числа:2,4,6,8.. при подстановке каждого числа получилась верная запись
Ответить