Прочитайте народную песенку.Вставьте в предложение пропущенные глаголы,а в слова пропущенные буквы. Вдоль реч_ньки л_бёдушка ________ Выше бер_ежка г_ловушку __________ Белым крылышком _________ На цветы в_дицу _______ СЛО...
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Прочитайте народную песенку.Вставьте в предложение пропущенные глаголы,а в слова пропущенные буквы. Вдоль реч_ньки л_бёдушка ________ Выше бер_ежка г_ловушку __________ Белым крылышком _________ На цветы в_дицу _______ СЛОВА ДЛЯ СПРАВОК: Стряхивает,несёт,плывёт,помахивает.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вдоль реченьки лебедушка плывет Выше бережка головушку несет. Белым крылышком помахивает, на цветы водицу стряхивает...
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