Как пишется слово (выращен) и определите члены предложения:картофель ,был выращен,а потом его испекли.
Русский язык
Как пишется слово (выращен) и определите члены предложения:картофель ,был выращен,а потом его испекли.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Картофель- подлежащее, был выращен- сказуемое; а- часть речи- союз, чл. предл. не является; испекли- сказ.; Его- прямое дополнение; потом- обстоятельство образа действия
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