В прямоугольном треугольнике острый угол равен 45 градусов найдите гипотенузу если в сумме с опущенной на неё высотой она составляет 12 м

Геометрия
В прямоугольном треугольнике острый угол равен 45 градусов найдите гипотенузу если в сумме с опущенной на неё высотой она составляет 12 м
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма внутренних углов: A+B+C=n.     Площадь треугольника: 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Дайте морфологическую характеристику слов: Групп, печь, три
Ответить
Русский язык
Запиши словосочетания, вставляя пропущенные буквы ё или о. пш...нная каша тонкач ж...рдочка спелый крыж...вник паштет тз печ...нки ж...лтый сигнал ...
Ответить
Математика
Какое расстояние между ними?
Ответить
Русский язык
Прочитайте народную песенку.Вставьте в предложение пропущенные глаголы,а в слова пропущенные буквы. Вдоль реч_ньки л_бёдушка ________ Выше бер_...
Ответить
Физика
40 баллов!! Нужна помощь с экстремумом, срочно!!
Ответить