В прямоугольном треугольнике острый угол равен 45 градусов найдите гипотенузу если в сумме с опущенной на неё высотой она составляет 12 м

Геометрия

В прямоугольном треугольнике острый угол равен 45 градусов найдите гипотенузу если в сумме с опущенной на неё высотой она составляет 12 м

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