В прямоугольном треугольнике острый угол равен 45 градусов найдите гипотенузу если в сумме с опущенной на неё высотой она составляет 12 м
Геометрия
В прямоугольном треугольнике острый угол равен 45 градусов найдите гипотенузу если в сумме с опущенной на неё высотой она составляет 12 м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма внутренних углов: A+B+C=n. Площадь треугольника:
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