Упростите выражение 1) 7*a*5*b 2) x*9*4*y
Математика
Упростите выражение 1) 7*a*5*b 2) x*9*4*y
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А как упростить? там что то как будто не хватает
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