Имелось 85 литров сока из них 25 дали детям остальное разлили в 3х литровые банки сколько банок потребовалось

Математика

Имелось 85 литров сока из них 25 дали детям остальное разлили в 3х литровые банки сколько банок потребовалось

Автор: Гость