Имелось 85 литров сока из них 25 дали детям остальное разлили в 3х литровые банки сколько банок потребовалось

Математика
Имелось 85 литров сока из них 25 дали детям остальное разлили в 3х литровые банки сколько банок потребовалось
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 банок, 85 отняли получается 60 и 60 разделить на 3
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