Найдите третье лишнее предложение По интонации Зачем мне знать твои печали Что за прелесть эти сказки каждая есть поэма горные вершины спят Во тьме ночной
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Найдите третье лишнее предложение По интонации Зачем мне знать твои печали Что за прелесть эти сказки каждая есть поэма горные вершины спят Во тьме ночной
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Лишнее предложение: Горные вершины спят во тьме ночной
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