Чьи то голоса это управление или согласование?

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Чьи то голоса это управление или согласование?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это согласование. Ну это я так думаю
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