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Чьи то голоса это управление или согласование?
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Чьи то голоса это управление или согласование?
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Гость:
Это согласование. Ну это я так думаю
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