Расстояние между двумя городами легковая машина преодолевает за 1,2 часа со скоростью 95 км/ч.За какое время автобус проедет это расстояние преодолевая со скоростью 57км/ч

Математика

Расстояние между двумя городами легковая машина преодолевает за 1,2 часа со скоростью 95 км/ч.За какое время автобус проедет это расстояние преодолевая со скоростью 57км/ч

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