Расстояние между двумя городами легковая машина преодолевает за 1,2 часа со скоростью 95 км/ч.За какое время автобус проедет это расстояние преодолевая со скоростью 57км/ч
Математика
Расстояние между двумя городами легковая машина преодолевает за 1,2 часа со скоростью 95 км/ч.За какое время автобус проедет это расстояние преодолевая со скоростью 57км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расстояние между городами = 1,2*95=144 км Время = 144/57=2 ч. Автобус проедет это расстояние со ск57км/ч за 2часа.
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